Haaland aumentou recorde na Premier League e nem o adversário ficou indiferente

Após ter batido o recorde de golos numa edição da Premier League, o avançado norueguês aumentou o registo diante dos toffees no domingo, elevando a contagem para 36.

Erling Haaland voltou a fazer o gosto ao pé no domingo, marcando o segundo golo da vitória do Manchester City em casa do Everton (3-0), num jogo da 36.ª jornada da Premier League em que aumentou o recorde de golos numa edição da prova para 36.

Com uma pontaria praticamente imparável na sua época de estreia na Liga inglesa, já ninguém fica indiferente ao goleador norueguês, nem mesmo os adversários. A prova disso chegou no final da partida com os toffees, em que alguns adeptos da equipa entregraram a Haaland uma bota com uma placa comemorativa.

Nas redes sociais, surgiu uma teoria que o presente poderá ter surgido devido ao facto de o avançado citizen ter ultrapassado o registo histórico de Mohamed Salah, extremo do grande rival Liverpool, na época 2017/18, em que marcou 32 golos, na altura o máximo conseguido numa edição da Premier League com 38 jogos.

Recorde-se que até 1996, a Premier League era disputada por 22 equipas ao invés das atuais 20, com 42 jogos em vez de 38, sendo que o anterior recorde de golos numa edição da prova (34), partilhado por Andy Cole (1993/94) e Alan Shearer (1994/95), foi atingido anteriormente a essa mudança.

