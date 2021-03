Haaland assustou, mas Lewandowski foi demolidor e Bayern venceu Dortmund

Bávaros estiveram a perder por 2-0 em casa, mas deram a volta e acabaram por triunfar (4-2). Polaco marcou três golos.

O clássico entre Dortmund e Bayern, este sábado, foi recheado de golos, emoção e terminou com a vitória dos campeões alemães em título: em casa, a equipa de Munique bateu o rival por 4-2.

No entanto, foi o Borussia quem entrou a todo o gás na Allianz Arena: Erling Haaland - quem mais? - abriu as contas logo aos dois minutos de jogo, dilatando a vantagem para 2-0 aos nove. Depois, começou o "festival" Lewandowski.

O inevitável polaco do Bayern reduziu aos 26' e, ainda antes do intervalo, aos 44', nivelou o resultado de grande penalidade.

No segundo tempo, Goretzka só "desatou o nó" aos 88', com "Lewy" a fechar as contas aos 90', completando o hat-trick na Baviera.

Com este resultado, o Bayern passou a somar 55 pontos em 24 jornadas e manteve a liderança da Bundesliga, seguido de perto pelo Leipzig, com menos dois pontos. O Dortmund é sexto classificado, com 39 pontos.