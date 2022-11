"Haaland assinou o maior acordo de patrocínio da história do futebol"

Quem o garante é Rafaela Pimenta, representante do goleador norueguês, acrescentando que o negócio será anunciado "muito em breve".

Rafaela Pimenta, agente Erling Haaland, revelou esta quarta-feira que o avançado norueguês do Manchester City "assinou o maior acordo de patrocínio da história do futebol", não especificando quais os valores envolvidos, mas prometendo um anúncio "muito em breve".

"Quando falamos sobre o valor de Haaland eu considero tudo, o seu valor enquanto transferência e a sua imagem. Não sei se num futuro próximo um clube irá pagar um bilião por um jogador. Num futuro distante, sim. Mas quando Paul [Pogba] foi transferido por 89 milhões de libras [105 milhões de euros], foi inacreditável. Hoje, se falarmos de 90 milhões... é um jogador da seleção brasileira. O que quero dizer é que é um número aceitável no mercado", começou por refletir, em entrevista ao Globoesporte, quando questionada sobre os atuais valores de mercado dos jogadores.

"Quando Paul [Pogba] foi transferido para o Manchester United, se alguém pensasse que Mbappé valeria 300 milhões, teria de ser hospitalizado. Esses números sobem à medida que o valor do desporto também sobe. Tudo aumentou. As comissões, os preços dos bilhetes, os direitos televisivos, os contratos de patrocínios...", destacou, antes de revelar o acordo megalómano que Haaland assinou.

"Quando eu comecei [a minha carreira] há 20 anos, eu nunca teria atingido os valores de patrocínio que são discutidos atualmente. Nós vamos anunciar o novo patrocinador de Haaland muito em breve e é o maior acordo de patrocínio da história do futebol! Mas tenho a certeza de que daqui a três anos, quando olhar para este contrato, vou dizer: 'Que péssimo contrato'. A perspetiva de um bilião vem disto, do crescimento do desporto. Acredito que iremos atingir esses valores para os jogadores [no futuro]", concluiu.