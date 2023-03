Haaland assina pela Nike e ganha muitos milhões

Avançado norueguês vai ganhar 23 milhões de euros por cada ano de ligação à marca desportiva.

Erling Haaland assinou um contrato com a "Nike", marca de equipamento desportivo que vai pagar ao norueguês cerca de 23 milhões de euros por cada ano de ligação - a duração não foi especificada.

O avançado do Manchester City tinha tido contrato com esta marca até 2022, mas no último ano usou também Adidas e Puma, com quem estava igualmente a negociar.