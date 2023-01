Haaland aborda Mundial'2026 e garante: "Não penso demasiado na Bola de Ouro"

O goleador norueguês do Manchester City também definiu a conquista da Liga dos Campeões como um objetivo a cumprir na presente temporada.

Erling Haaland, goleador do Manchester City, foi esta terça-feira o grande destaque da capa digital da revista GQ Hype, onde aproveitou para definir os objetivos a curto prazo na sua carreira.

"Farei tudo ao meu alcance para ser um jogador chave e ganhar troféus com o Manchester City. O meu objetivo é que ganhemos a Liga dos Campeões", apontou.

O avançado norueguês, de 22 anos, apontou ainda à classificação do seu país para o Mundial'2026, inspirando-se nas surpresas protagonizadas pela Croácia e Marrocos na última edição do torneio, em que terminaram respetivamente no terceiro e quarto lugar.

"A Noruega é um país muito pequeno, tem 5,5 milhões de habitantes ou menos. Não somos um país grande, mas viu-se no Mundial países pequenos a fazerem coisas incríveis. Espero que nos qualifiquemos [para a edição de 2026], é o meu maior objetivo com eles. Espero jogar um dia numa eliminatória do Mundial com a Noruega", admitiu Haaland, que soma 27 golos e três assistências em 24 partidas disputadas esta época.

A Bola de Ouro foi outro tema que surgiu com naturalidade para o avançado, que garantiu não estar obcecado em conquistar o prémio individual.

"Todos os jogadores gostariam de vencê-la, mas não acho que seja bom pensar demasiado nisso. Se tu e a tua equipa jogarem muito bem e tiverem bons resultados, vão começar a ganhar troféus e provavelmente estarás nos finalistas [do prémio]. Foi o que aconteceu a De Bruyne [colega no City], que ficou em terceiro lugar, o que achei merecido. Mas não se deve pensar demasiado nessas coisas", vincou.