"Haaland? A curiosidade é normal, mas não quero que inventem controvérsias"

Declarações de Rafaela Pimenta, agente de nomes como Erling Haaland, Paul Pogba ou Zlatan Ibrahimovic, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Como é Paul Pogba? "Paul sempre deixou muito claro o que esperava de mim e do Mino [Raiola]. Os papéis foram definidos à medida que a relação ia avançando. Ele é um lutador, um homem de muito caráter. É muito sério, sabe o que pode e não pode fazer. É uma pessoa muito aberta, que gosta de dançar. É um profissional dos mais sérios que existe. Para ele, o compromisso que a Juventus assumiu com ele é da sua responsabilidade. Ele entende perfeitamente como é a sua responsabilidade no futebol".

Ele ficou afetado pela ausência do Mundial? "Não está atormentado. Eu aprendo sempre com o Paul. Quando algo de mau acontece na sua vida, ele olha, analisa, vira a página e pensa em como resolver o problema. Ele lamentou imenso a ausência no Mundial, a 1000 por cento, mas ele entende que tens de te levantar no dia a seguir e continuar com a recuperação. Ele quer jogar, quer ultrapassar este infortúnio e dar à Juventus o que ela merece".

Tem algum receio pela atenção mediática de que Haaland desfruta? "Ele merece, é uma coisa muito boa, mas espero que não sejam demasiadas [manchetes em que aparece]. Eu entendo a atenção, a curiosidade, é a novidade. Um rapaz que começou a este nível... A curiosidade é normal, mas espero que, quando não houver coisas a dizer sobre Haaland, que não inventem. Isto é algo que acontece. Eles procuram o clique fácil, há notícias muito exageradas. Haaland deve ser protegido desta situação porque ele é um rapaz muito novo e que ainda tem de crescer. Tudo é novo para ele, mas é assim que tem de ser, por causa dos seus golos e da sua forma de jogar. Não quero que saiam outras coisas [sobre Haaland na imprensa], muito menos controvérsias inventadas".

Qual é a grande "bomba" (jogador prestes a explodir) que tem como cliente? "Para mim, a bomba é Xavi Simmons [jovem médio do PSV]. Já integra a seleção principal dos Países Baixos e merece-o. Não imaginava que podia chegar ao Mundial".