"Há uns anos, fabricava janelas. Em breve, vou jogar com o De Ligt e o Vlahovic"

Central, de 23 anos, assegurado pela Vecchia Signora para 2022/23, assumiu querer ser inspirador para outros jogadores que sonham atingir o mais alto nível do desporto-rei

Reforço da Juventus na próxima época, contratado ao modesto Frosinone, o defesa Federico Gatti, expectante pelo maior desafio futebolístico, realçou, como exemplo de perseverança, a mudança na vida profissional e o salto, dado em pouco tempo e desde as bases do futebol italiano, na carreira, que permitirá conviver com estrelas.

"Os sonhos podem sempre realizar-se. Há alguns anos, fabricava janelas. Agora, jogo na Serie B, e poderei partilhar, na próxima temporada, balneário com campeões como o [Dusan] Vlahovic, [Matthis] De Ligt e outros", disse Gatti, ao "Tuttosport".

Gatti, que cumpriu a primeira época de sénior em 2016/17, no humilde Pavarolo, representando depois os secundários Verbania e o Pro Patria, antes de chegar a Frosinone, e ao primeiro patamar do futebol profissional, prometeu entrega máxima e assumiu querer ser inspirador para jogadores que sonham atingir o mais alto nível

"Irei fazer o meu melhor para ficar na Juventus. Nunca me imponho limites e nunca o irei fazer. (...) Quero ser uma fonte de inspiração para os mais jovens. A minha história é prova de que nunca se deve desistir", juntou o central italiano de 23 anos.

Gatti foi assegurado, no mercado de janeiro, pela Juventus ao Frosinone, clube pelo qual já realizou 32 jogos e marcou quatro golos, a troco de cinco milhões de euros.