Há uma nova alternativa para o cargo de treinador do PSG

Thiago Motta, atualmente no Bolonha, já tinha sido abordado por Al Khelaifi no final da época passada. Luís Campos continua a preferir a opção Mourinho, enquanto o Catar sonha com a contratação de Zidane

Se a saída de Christophe Galtier do comando técnico do PSG parece mais ou menos certa, o processo do substituto promete ser bem mais complexo. A imprensa francesa já abordou o nome de Mourinho, mas pode ser um antigo pupilo do português a acabar no banco do Parque dos Príncipes.

Thiago Motta, atualmente a orientar o Bolonha, já tinha sido abordado por Al Khelaifi no final da temporada passada e volta ao radar do presidente dos parisienses. Antigo jogador do clube, onde foi campeão em cinco ocasiões, Motta sente-se preparado para o grande desafio da carreira.

O processo, de acordo com o L"Équipe, não se afigura fácil, pois o nome do antigo médio não é, de todo, consensual. Motta parece ser o preferido de Al Khelaifi, mas Luís Campos continua a confiar em Mourinho e o Catar a sonhar com Zidane.

Como jogador, Thiago Motta representou o PSG em 231 ocasiões, entre 2011 e 2018.