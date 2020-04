Há um país onde voltam os jogos, mas é proibido cuspir para o chão

Na Coreia do Sul joga-se a partir de dia 8 de maio, mas com várias restrições

A liga sul-coreana recomeça no dia 8 de maio, com a disputa da partida entre o Suwon Bluewings e o Jeonbuk Motors. Várias condicionantes, no entanto, terão que ser levadas em conta para a sua realização, de acordo com as medidas anunciadas pelas autoridades desportivas e políticas do país.

Assim, por exemplo, os jogadores das duas equipas em confronto, tal como os elementos da equipa de arbitragem, só podem tirar as máscaras quando entram no relvado.

Os treinadores continuam com as mesmas no rosto durante a realização dos jogos, assim como os suplentes, que vão estar nas bancadas, separados com vários lugares de distância entre eles.

Outra medida tem a ver com as secreções lançadas pelos participantes. Além de, preferencialmente, terem que ficar em silêncio, também estão proibidos de cuspir para o chão.

Quando entram em campo, os jogadores cumprimentam-se a dois metros de distância, com a linha de meio-campo a separar as duas equipas.

Outra medida tem a ver com as garrafas de água. Os jogadores estão autorizados a ingeri-las, mas cada um terá a sua, com o nome escrito na embalagem.

