Há um novo nome apontado ao ataque do Manchester United, depois de Gonçalo Ramos

Marcus Thuram não foi titular uma única vez no Mundial, mas participou em cinco jogos e ainda foi a tempo de fazer duas assistências

Marcus Thuram é o mais recente nome a ser associado ao ataque do Manchester United, que perdeu Cristiano Ronaldo e que tenta, assim, encontrar um substituto na reabertura do mercado.

De acordo com o Bild, o avançado podia chegar a Old Trafford a troco de apenas 10 milhões de euros, uma vez que o contrato com o Monchengladbach é válido apenas até ao próximo verão.

Leia também Mundial 2022 O post do Real Madrid sobre Benzema que já dá que falar nas redes sociais Timing da publicação do clube merengue, depois da final do Mundial que a França perdeu, não deixou de agitar a internet. Avançado está de costas voltadas com Deschamps e não foi ao Catar, quando podia ainda receber a medalha

Sem ter sido titular uma única vez, Thuram participou em cinco jogos no Catar, com as cores da seleção francesa. Não marcou, mas fez duas assistências.