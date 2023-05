Há um novo desenvolvimento na novela Mbappé que deixa Real a esfregar as mãos

Francês tem até ao final de julho para acionar a renovação até 2025. Não estará interessado nisso, o que deixa o clube da capital espanhola com expectativas altas

A novela em torno da transferência de Mbappé para o Real Madrid não parece ter terminado, bem pelo contrário. O francês não estará interessado em ativar a renovação com o PSG, o que deixa o clube merengue a esfregar as mãos.

De acordo com o L'Équipe, o craque tem até ao final de julho para acionar a renovação de contrato até 2025. No ano passado, quando acertou a renovação até 2024, a cláusula de prolongar o vínculo por mais um ano estava prevista, mas o jogador não está interessado em tomar essa decisão.

O PSG está preocupado com a possibilidade, uma vez que a eventual recusa de Mbappé em renovar até 2025 podia criar cenários complexos para o clube: ou obrigação de venda já neste verão ou, até, saída a custo zero no final da próxima temporada.

O PSG não quer perder Mbappé para 2023/2024, uma vez que já começa a desenhar um novo projeto absolutamente encabeçado pelo francês. Messi e Neymar devem mesmo sair e, portanto, o clube quer ver o craque a comandar as tropas. Resta saber é se o jogador mudaria de ideias nesse cenário.