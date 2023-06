Há um novo clube na corrida por Gundogan e até seria um regresso

Em Paris, poucas horas após o PSG ter anunciado que Lionel Messi deixaria o clube no fim da temporada, o avançado argentino foi saudado com um coro de assobios, que se mantiveram durante o encontro e subiram de intensidade quando desperdiçou um passe para golo de Kylian Mbappé, com o resultado em 2-2. A equipa de Galtier foi derrotada (2-3) em casa pelo Clermont e, no final, o astro argentino não acompanhou os companheiros na volta de honra, à semelhança de Neymar, craque brasileiro que também pode estar de saída.