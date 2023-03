Há um grande "mas" para quem quiser contratar Nagelsmann antes do verão

Técnico é pretendido pelo Tottenham, que já afastou Antonio Conte. Bayern receberá indemnização caso o jovem alemão assuma algum clube antes do final da temporada

Julian Nagelsmann já foi afastado do comando do Bayern. O jovem treinador alemão está, por isso, livre no mercado, mas quem quiser avançar para a contratação terá de pagar quantia extra.

Segundo o Bild, o Bayern de Munique receberá uma indemnização caso algum clube avance para a contratação do treinador. É que o gigante bávaro continuará a pagar, até ao verão, o salário do ex-técnico, fixado nos oito milhões por ano.

A imprensa inglesa continua a dar Nagelsmann como o mais sério candidato a entrar já no Tottenham e a substituir Antonio Conte. Antes de ingressar no Bayern, no verão de 2021, o jovem técnico, conhecido como Baby Mourinho, chegou a ponderar assumir o lugar no norte de Londres.