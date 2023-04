Há um ex-jogador a negociar Luis Enrique para o Chelsea, dizem em Espanha

Iván de la Peña, antigo adjunto de Enrique, estará a negociar com os blues. Londrinos, conscientes da dificuldade em contratar Nagelsmann, olham para outras alternativas

Luis Enrique parece estar bem posicionado para ser o próximo treinador do Chelsea. O espanhol já estará a ser negociado com o clube londrino.

De acordo com o AS, Iván de la Peña, antigo adjunto de Enrique e agente de alguns internacionais espanhóis, estará a negociar com o Chelsea a possível entrada do técnico em Stamford Bridge.

Julian Nagelsmann, como a imprensa inglesa tratou de referir, era o preferido do Chelsea, mas a entrada do alemão não se afigura fácil, até pelo que o jovem técnico ainda recebe por parte do Bayern.

Livre desde o último Mundial e desde que saiu da seleção espanhola, Luis Enrique já foi, ainda, associado ao Tottenham, a outra equipa londrina que prescindiu de um treinador nas últimas semanas.

Recorde-se que, esta terça-feira, Rúben Amorim, técnico do Sporting, foi associado ao Chelsea pela imprensa inglesa.