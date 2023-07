Há um clube da Premier League interessado em Maguire

Central na mira do West Ham, que vai jogar Liga Europa, apesar do 14º lugar na última edição da Premier. Triunfo na Liga Conferência atira londrinos para a segunda prova mais importante do futebol do velho continente

O West Ham, vencedor da última Liga Conferência e que, por isso, jogará a próxima edição da Liga Europa, está interessado em Harry Maguire, central que parece não contar para o Manchester United.

Segundo a Sky Sports, o West Ham está interessado em contar com os serviços do central, que vai perder a braçadeira de capitão do Manchester United e que não parece entrar nas contas de Ten Hag.

Apesar de ter custado mais de 85 milhões aos red devils, há quatro anos, o internacional inglês não tem convencido a crítica e os adeptos desde que chegou ao Manchester United.