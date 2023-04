Há um clube a ganhar vantagem por Osimhen e tudo por causa da namorada

Stephanie, nascida e criada na Alemanha, pode ser um importante trunfo do Bayern de Munique. Vários clubes da Premier League também estão interessados

Figura na temporada de grande nível que o Nápoles está a fazer, Victor Osimhen é, nesta altura, um dos avançados mais pretendidos no futebol europeu. Associado a vários grandes do velho continente, o nigeriano parece pender mais para a Bundesliga e tudo devido à sua namorada.

Apesar de já ter admitido o desejo de atuar na Premier League, o Bayern de Munique parece ser o clube mais bem posicionado para levar Osimhen. De acordo com os alemães do 'Sport1', a namorada do avançado, nascida e criada na Alemanha, pode ser um importante trunfo dos bávaros.

O jogador, que leva 25 golos e quatro assistências em 30 jogos, é também seguido por Manchester United, Chelsea e outros emblemas de nomeada do futebol europeu. Foi contratado pelo Nápoles, há três anos, por 75 milhões de euros.