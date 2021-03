Um caso de covid-19 na seleção alemã antes do jogo com a Islândia

Redação com Lusa

Identidade do jogador não foi revelada e federação garante que está a conter um possível surto antes do jogo de hoje com a Islândia

Um jogador da seleção alemã de futebol testou positivo para o novo coronavírus antes do jogo desta quinta-feira com a Islândia, a contar para a fase de qualificação para o Mundial'2022, no Catar, informou a federação germânica.

A Federação Alemã de Futebol não revelou o nome do jogador infetado, referindo apenas que já está isolado e não apresenta sintomas, adiantando que o jogo do Grupo J de apuramento vai realizar-se hoje, como estava previsto, em Duisburgo.

"Esta notícia tão perto do jogo é obviamente desagradável para toda a seleção", disse o diretor-geral da "mannschaft", Oliver Bierhoff, manifestando-se otimista na contenção da propagação do vírus, em virtude das tomadas medidas para reduzir o contacto entre os jogadores.

O país enfrenta uma subida dos casos de covid-19, agora cifrado em 20 mil novas infeções diárias, e já não se atingia tal pico desde janeiro.