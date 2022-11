The Sun: casal homossexual na Premier relutante em tornar pública a relação

Dois colegas de equipa estão num relacionamento que é perfeitamente público dentro do clube e do balneário. Anúncio público ainda não está previsto pelos dois jogadores

Há um casal homossexual numa equipa da Premier League. A informação é da imprensa inglesa, que garante que a relação é perfeitamente conhecida dentro do clube e do balneário, mas que ainda não é pública devido a alguma relutância dos dois jogadores.

De acordo com o The Sun, o casal ainda se sente algo reticente em tornar a relação pública, apesar da total abertura e, até ver, aceitação dentro do balneário e junto dos colegas de equipa.

Jack Daniels, de 17 anos, do Blackpool, entrou para a ordem do dia do futebol inglês no passado mês de maio, ao assumir a sua homossexualidade.