"Há três nomes que me parecem muito interessantes. Abel Ruiz é um deles"

Selecionador espanhol mencionou o nome do jogador do Braga quando questionado sobre avançados para o futuro.

Luis de la Fuente, substituto de Luis Enrique no comando técnico da seleção espanhola, depois de orientar os sub-21, tem Abel Ruiz nos planos para o futuro. Numa entrevista ao jornal espanhol As, falou sobre as opções para o ataque da equipa, mencionando o nome do jogador do Braga.

"É verdade que na seleção sub-21 essa é uma das posições em que tivemos menos escolha, mas há três nomes que me parecem muito interessantes. Abel Ruiz, que já se estreou na seleção principal, é um deles, mas permita-me que não diga nomes", afirmou.

O recente Mundial do Catar, no qual a Espanha caiu aos pés de Marrocos nos oitavos de final, foi tema. "Disse antes do Mundial que a Espanha era uma das candidatas ao título e continuo a pensar assim. Mas também disse que iam 32 seleções e só ganha uma. É muito difícil vencer. Nos oitavos de final sobram 16 equipas muito boas e podia-se perder com qualquer uma delas", vincou.