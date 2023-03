"Há quem veja a confiança de Mbappé como presunção, mas é uma força"

Laurent Blanc, antigo treinador do PSG e ex-selecionador francês, comanda atualmente o Lyon e vai defrontar o gigante parisiense no domingo, tendo aproveitado a ocasião para deixar elogios na direção de Kylian Mbappé.

Laurent Blanc orientou o PSG entre 2013 e 2016, numa passagem que se seguiu a uma etapa de dois anos no comando da França. Atualmente, o técnico treina o Lyon, que vai visitar o reduto do campeão francês no próximo domingo e, em conferência de imprensa, deixou largos elogios a Kylian Mbappé.

"Só penso bem dele e não creio que haja muitas pessoas que pensem mal deste jogador em termos futebolísticos. O que eu gosto nele é que é um jogador confiante. Há quem veja isso como presunção, mas é uma força muito grande. Ele sabe, quando decide, que é forte e mesmo muito forte", referiu o técnico do atual décimo classificado da Ligue 1.

"Quando se tem um jogador assim, para um treinador, um clube e os adeptos, continua a ser ótimo. Mas o futebol é jogado com onze jogadores, pelo que temos meios coletivos para o travar, ainda que seja difícil travá-lo quando está no seu auge, é um relógio constante. O problema em Paris é que não podemos simplesmente observar Kylian", salientou Blanc.

O PSG, atual líder do campeonato francês com 66 pontos, mais sete do que o vice-líder Marselha, recebe o Lyon, no domingo (19h45), em jogo da 29.ª jornada.