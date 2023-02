"Renovar com Messi é uma péssima ideia. Ele não se preocupa com o PSG"

Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, é da opinião que o campeão francês deverá deixar sair o astro argentino a custo zero no final da temporada.

Jérôme Rothen, antigo internacional francês que representou o PSG entre 2004 e 2011, considerou esta quarta-feira que o campeão francês não deve renovar contrato com Lionel Messi, deixando que o astro argentino saia a custo zero no final da temporada.

"A renovação de Messi é uma merda, inclusive em termos de plantel. Gerir o [trio] MNM [composto por Mbappé, Neymar e Messi] é complicado. Depois, há a questão do gasto. Vimos o PSG bloqueado pelo fair-play financeiro porque os gastos dispararam. Agora o clube tem a oportunidade de guardar uma grande soma de dinheiro, uma vez que o salário de Messi é substancial, e reforçar o plantel", defendeu, em direto para o seu podcast "Rothen s'enflamme".

"Renovar com Messi é uma péssima ideia. Messi não se preocupa em levar o clube para a frente. Ele não quer agradecer aos adeptos, baixa a cabeça e regressa aos balneários. Mesmo quando celebra golos, as pessoas cantam o seu nome, mas ele nunca fez um gesto bonito para agradecer aos adeptos", acrescentou Rothen.

Com o processo de negociação em curso, a imprensa espanhola tem avançado que Messi, aos 35 anos, deverá permanecer na capital francesa para lá do próximo verão, após ter recebido uma "proposta impossível de recusar" por parte do PSG.

Atualmente, "La Pulga" aufere um salário limpo de 30 milhões de euros anuais, vencimento que deverá ser aumentado caso o campeão do Mundo opte por continuar no Parque dos Príncipes.