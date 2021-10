Há quem recorde o que o United tem pela frente: "Se continuar assim..."

Red devils têm três jogos de elevado grau de dificuldade antes de nova paragem para as seleções.

Mark Bosnich foi guarda-redes do Manchester United em Old Trafford teve Solskjaer como companheiro de equipa entre 1999 e 2001 O antigo guardião australiano mostrou-se incrédulo com a exibição da equipa frente ao Liverpool, que goleou por cinco golos sem resposta.

"Foi um desastre, não há outra palavra. Foi devastador. Houve um momento na primeira parte que foi desagradável. Pensei que iam sofrer seis, sete ou oito golos", afirmou à "Sky Sports".

"Se continuar assim, não há outra opção para a Direção. Há três jogos muito duros no horizonte: Tottenham, Atalanta [ambos fora] e depois o Manchester City antes da paragem internacional. Se perderem, algo que é uma grande possibilidade neste momento, não vejo outra opção", vincou, abordando uma possível saída do técnico norueguês.