Há quem questione a avaliação no FIFA 22: "Vá lá... O que preciso de fazer?"

Antonio Rudiger, jogador do Chelsea

Jogador do Chelsea questionou um dos parâmetros da sua avaliação no famoso vídeojogo.

Antonio Rudiger, jogador do Chelsea e internacional alemão, recorreu na quarta-feira às redes sociais para questionar um parâmetros da sua avaliação no FIFA'22, com boa disposição à mistura.

"Vá lá EA SPORTS FIFA... 35,8 km/h de velocidade máxima em campo e apenas 75 de ritmo no FIFA 22?!", começou por questionar o central de 28 anos.

"O que preciso de fazer para conseguir cerca de 90 de ritmo? 50 km/h?", concluiu, com vários emojis de riso.