Nadal na presidência do Real Madrid "seria ótimo", mas só pode em 2031

Rafael Nadal continua a recuperar de problemas físicos para voltar aos courts e 2024 pode ser o último ano da carreira do tenista espanhol. Novos projetos irão certamente marcar o quotidiano do jogador e há quem espere que Nadal assuma a presidência do Real Madrid.

"Não sei o que vai acontecer, mas seria algo incrível. John Elway fez isso com o Denver Broncos, mas ele era um jogador de futebol americano, então seria uma surpresa e seria fantástico. Se acontecer, será ótimo", disse Andy Roddick, antigo número um mundial do ténis.

Nadal, todavia, dificilmente irá assumir a presidência dos merengues. Conforme destaca o jornal As, não preenche um dos requisitos essenciais para concorrer: ser sócio do Real Madrid há pelo menos 20 anos, o que só acontecerá em 2031. Isto apesar de ser sócio honorário desde 2011.