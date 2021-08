"Vou imobilizar Mbappé com uma chave de braço e ele vai ficar no PSG"

Diallo, companheiro do avançado do PSG, deseja que Mbappé fique no clube e até tem uma ideia original.

O futuro de Mbappé continua na ordem do dia. Com contrato apenas até 2022 e sendo pública a intenção de não renovar, parece cada vez mais certa a saída do craque do PSG, com Real Madrid, e até Manchester United, a serem apontados como possíveis destinos.

Abdou Diallo, central francês da equipa parisiense, abordou a situação e, em jeito de brincadeira, parece ter encontrado a forma ideial de segurar Mbappé no clube. "Vou imobilizar Mbappé com uma chave de braço (golpe de jiu-jitsu e judo no qual o lutador agarra o braço do adversário e coloca-o entre as suas pernas) e ele vai ficar", atirou ao canal LeChairman no Youtube.

"Mais a sério, espero mesmo que fique. Eu conheço-o desde os 15 anos. Ele estava no centro de treino, jogava com o meu irmão mais novo. Desejo, acima de tudo, que ele seja feliz. Eu acho que ele pode ser feliz aqui, então espero que ele fique", completou.