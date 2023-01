Há quem ofereça, 2,5 milhões para conhecer Ronaldo e Messi e ver o jogo de estrelas

Uma equipa de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal vai defrontar o PSG no dia 19 de janeiro. E poderá haver um reeencontro entre Cristiano Ronaldo e Messi.

Na quinta-feira, 19 de janeiro, joga-se em Riade, capital da Arábia Saudita, um encontro de cariz particular entre as estrelas do Al Nassr e do Al Hilal e o PSG. Como já acontece desde 2019, os melhores jogadores dos dois grandes sauditas juntam-se para formar uma equipa e defrontam os parisienses, num evento patrocinado pelo estado árabe.

Não está nada confirmado, mas é possível que haja um reencontro, dentro das quatro linhas, de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E também por isso, a vende de bilhetes está a ser uma loucura.

De acordo com vários relatos na imprensa internacional, os ingressos foram vendidos em minutos, no início desta semana. Mas há um bilhete que está a dar que falar mais do que todos os outros. O empresário Mushref Al-Ghamdi está a oferecer em leilão 2,5 milhões de euros, sensivelmente, para conseguir um bilhete para o jogo. E não é um qualquer. Este ingresso VIP dará direito a assistir de perto à cerimónia de entregue de prémios e a entrar nos balneários das equipas para conhecer os jogadores.

Segundo a Reuters, o leilão termina a 17 de janeiro, terça-feira, e o CEO do grupo imobiliário AqarOne lidera a corrida.

De recordar que Cristiano Ronaldo ainda não se estreou oficialmente pelo Al Nassr, devido a um castigo de dois jogos a que foi sujeito ainda durante o tempo em que representava o Manchester United. A estreia em jogos oficiais - não contabilizando a possível participação no jogo de estrelas frente ao PSG - deverá acontecer a 22 de janeiro, diante do Al Ettifaq.