Há quem considere que Haaland não encaixa no City: "Guardiola nunca o quis"

Três dezenas de golos não fazem do avançado uma figura consensual.

Erling Haaland apontou 30 golos nos primeiros 28 jogos ao serviço do Manchester City, números que causam impacto, mas que não chegam para fazer do avançado norueguês uma figura inquestionável aos olhos da crítica.

Dietmar Hamann, antigo internacional alemão, considera que ex-jogador do Dortmund encaixava melhor noutras equipas e refere que Haaland nunca foi um desejo de Guardiola. "A virtude de Haaland é o oposto da virtude do City. O City teve sucesso porque guardava a bola, tinha ritmo, tinha fluidez no jogo e partilhava golos. Agora, têm um jogador que, em grande parte do tempo, mal faz parte do jogo. É como se jogassem com dez", afirmou à rádio talkSPORT.

"Não me interessa quantos golos marca. Tens de ver quantos golos a equipa marca. Eles marcaram menos golos do que num período igual da passada temporada e têm menos pontos. Não me parece que Haaland encaixe na equipa, porque é tudo o que a equipa não é. Não me parece que, a longo prazo, ele vá melhorar a equipa, e esse é o principal problema. Nunca pensei que ele iria para o Manchester City, porque ele é um jogador que Guardiola nunca quis", rematou.