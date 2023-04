Sem esconder o sonho de treinar "no nível mais alto de Portugal", Mauro Eustáquio, luso-canadiano irmão de Stephen Eustáquio, agradece a confiança que tem recebido no país da América do Norte.

Depois da participação do Canadá no Mundial, a Liga daquele país arranca hoje e o luso-canadiano Mauro Eustáquio, adjunto de 30 anos do York United - defronta amanhã o Valour FC -, desvenda, a O JOGO, alguns dos segredos de um campeonato que está a crescer aos poucos.