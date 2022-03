"Há pessoas que não me reconhecem por ser jogador do Rangers, mas por ter sido abusado racialmente"

Glen Kamara, médio do Rangers, em disputa com Gabriel, do Benfica

Confissão de Glen Kamara, médio do Rangers, a respeito do incidente protagonizado com Ondrej Kudela, central do Slávia de Praga, na edição passada da Liga Europa

Glen Kamara recordou à Sky Sports o episódio que passou juntamente com Kudela na edição anterior da Liga Europa. O central do Slávia de Praga foi castigado pela UEFA com uma suspensão de dez jogos por comportamento racista na segunda mão dos oitavos de final da prova, entre Rangers e Slávia de Praga.

"Sim [ainda sofro de abusos raciais]. Digamos que existe algum tipo de notícias que sai acerca de mim ou dele [Kudela], ainda me identificam ou mandam mensagem privada. Acontece de tempos a tempos e está provavelmente menos grave do que já foi, mas sim, ainda me mandam mensagens ou comentam nas minhas fotografias ou o que seja. Esse incidente, sem dúvida que terei que viver com ele", começou por revelar o médio finlandês.

Kamara prosseguiu, confessando que ainda existe muita gente que não o conhece pelas habilidade no futebol ou pelo clube que representa, mas pelo episódio em que acusou Kudela de ter proferido insultos racistas e, posteriomente, o esbofeteou no túnel da partida, merecendo um castigo de três jogos por parte de UEFA.

"Eu não vou dizer que tenho pesadelos, mas sim, já pensei sobre o assunto, especialmente quando alguém me perguntam sobre isso ou quando estou em Londres. Por exemplo, há pessoas que podem não me reconhecer por ser jogador do Rangers, mas por ter sido abusado racialmente. Eu lembro-me de ter ido a uma hamburgeria de um amigo meu e de um homem entrar e olhar para mim um par de vezes, antes de dizer: 'Tu és aquele rapaz que sofreu abusos raciais'. Eu reagi: 'Sim, sim, sou eu', mas ele não me reconheceu pelo futebol, reconheceu-me por aquela situação", contou Glen Kamara.