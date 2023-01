"Há momentos em que o campo parece maior quando defendemos..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Wolverhampton, marcada para terça-feira (19h45) e relativa aos 32 avos de final da Taça de Inglaterra. Este jogo segue-se a um empate 2-2 em Anfield, que ditou a repetição em casa dos Wolves.

Derrota com o Brighton (0-3): "Perder um jogo daquela forma já é mau o suficiente, mas depois enfrentar-vos a todos [jornalistas] também não me facilita a vida. Não porque as vossas questões sejam más - eu entendo-as - mas porque depois de algo assim, dar respostas é muito difícil, especialmente dar as respostas que as pessoas querem. A boa notícia no futebol é que existe sempre uma nova oportunidade. Os problemas que tivemos naquele jogo foram óbvios e já expliquei parte deles. Tentámos encontrar uma organização diferente, mas não resultou. Não foi executada bem o suficiente, mas isso pode ter acontecido por não a ter explicado como devia".

Como inverter a forma da equipa? "Tenho de mudar ligeiramente algumas coisas e noutras manter tudo igual. O lado positivo de ter uma longa carreira é que não é a primeira vez que estou numa situação como esta. Quando as coisas não correm bem, os jogadores parecem diferentes e as pessoas começam a discutir, é completamente normal. Jogarmos melhor do que contra o Brighton não vai ser assim tão difícil. Esse é o primeiro passo. Temos de ser compactos a defender. Há muitos momentos em que o campo parece maior quando defendemos e isso não tem nada a ver com o relvado, mas com a forma como defendemos. Todo o sucesso no futebol começa com defesas sólidas, é isso que pretendemos".

Wolverhampton: "Talvez ainda tenham aquele golo [anulado aos 82' por fora de jogo no primeiro jogo] na cabeça, mas não temos nada a ver com isso. Eles estiveram bem e agora será em casa deles. Nestas situações, o que temos de fazer é colocar-nos na posição do adversário e pensar que são eles que veem aqui".