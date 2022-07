Há mais um internacional italiano a caminho do Toronto FC e da MLS

Federico Bernardeschi prestes a juntar-se a Insigne e a Criscito, mais ou menos na mesma altura em que também Chiellini assumiu um desafio na liga norte-americana

Aos 28 anos, Federico Bernardeschi está a caminho da Major League Soccer e do Toronto FC, fazendo, dessa forma, companhia a mais dois internacionais italianos: Domenico Criscito e Lorenzo Insigne.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, já há acordo entre todas as partes e o jogador deve mesmo chegar a Toronto ainda nesta sexta-feira.

Federico Bernardeschi está, assim, prestes a despedir-se da Europa e do futebol italiano, onde disputou um total de 39 jogos com o Crotone, 93 com a Fiorentina e 183 com a Juventus, com quem terminou contrato.