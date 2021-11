"Há jogadores que não estão ao melhor nível, mas continuam a ser importantes na seleção"

Comentários de Gerardo Martino, selecionador do México, quando confrontado com as fases que atravessam Corona e Córdova.

Gerardo Martino, selecionador do México, foi questionado sobre os momentos de forma de Jesús Corona, do FC Porto, e Sebastián Córdova, do América, e referiu que há jogadores "que não estão ao melhor nível" nos clubes, mas "continuam a ser importantes para a seleção".

"Vamos observando as situações individuais e tendo contacto com os jogadores. Pontualmente com o Jesús [Corona], com o Sebastián [Córdova] também falámos antes da concentração... Estamos sempre próximos dos futebolistas, sobretudo aqueles que por um motivo ou outro não passam por um bom momento nas suas equipas. Sempre que há uma convocatória existem jogadores que não estão ao melhor nível ou não conseguem expressar o seu melhor nível futebolístico, mas que continuam a ser jogadores importantes para a seleção, e outros que vêm fazendo o seu trabalho para estar aqui. Tomamos decisões e há maior ou menor concordância. Não é nada anormal dentro do futebol e muito menos numa seleção, onde se tomam este tipo de decisões permanentemente", referiu o técnico, em conferência de imprensa.

O México defronta os Estados Unidos da América na madrugada de sábado, num jogo referente à qualificação para o Mundial'2022.