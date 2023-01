"Há dois anos que jogo com dores. Chegava a casa praticamente a chorar..."

Jesús Navas, capitão do Sevilha, revelou as dificuldades físicas que tem atravessado nos últimos dois anos.

Jesús Navas, lateral e capitão do Sevilha, revelou na quinta-feira que tem jogado enquanto lida com dores nos últimos dois anos, revelando as dificuldades que tem atravessado nesse período.

"Há dois anos que jogo com muitas dores, com muito sofrimento. Chegava a casa praticamente a chorar por causa da dor que tinha", recordou o internacional espanhol, de 37 anos, aos meios do clube.

Aos 37 anos, Navas garante que a sua condição física melhorou ligeiramente desde esses tempos.

"Parece que agora estou um pouco melhor da anca. Não sei se é por causa dos centros [de tratamento], já são muitos anos a jogar. Levo dois anos e meio com esta dor. Há treinos em que ainda aparece, mas faço tudo para aguentar e sigo em frente. Já tive momentos mais difíceis, em que demorava 40 minutos a aquecer até que me passasse a dor", salientou Navas.

Na presente temporada, Jesús Navas soma duas assistências em 19 partidas disputadas pelo Sevilha.