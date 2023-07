Há confiança em ver Harry Kane no Bayern: "Se cumprir a sua palavra"

Avançado tem no gigante bávaro um dos grandes interessados. Presidente honorário do clube está confiante e explica o porquê

Harry Kane será jogador do Bayern se cumprir com aquilo que prometeu. Quem o diz é Uli Hoeness, presidente honorário do gigante alemão.

"Ele [Harry Kane] sinalizou muito claramente que a sua decisão já foi tomada. Se cumprir a sua palavra, vamos conseguir contratá-lo. Karl-Heinz Rummenigge [CEO do Bayern] fala com ele regularmente", explicou, em entrevista à Kicker.

Segundo o mesmo Hoeness, as competições europeias podem levar o jogador a abraçar um novo projeto. É que o Bayern, naturalmente, vai à Champions e o Tottenham nem um lugar na Liga Conferência alcançou.