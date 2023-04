Há casting aberto para o lugar de Galtier e português está na lista

O atual técnico do PSG, Christophe Galtier, poderá estar de saída do comando técnico. Uma derrota nas próximas semanas deve carimbar o destino do treinador. José Mourinho é apontado ao cargo

O atual técnico do PSG, Christophe Galtier, poderá estar de saída do comando técnico. De acordo com o jornal "Mundo Desportivo", o PSG já estuda hipóteses para suceder Galtier. O treinador francês está aquém de cumprir as expectativas e a direção do clube parisiense procura alternativas.

O jornal espanhol Mundo Desportivo, avança três nomes para o cargo. O primeiro é Zinadine Zidane. O treinador francês, ex-Real Madrid, é visto como o principal sucessor de Galtier.

O segundo nome apontado, é do mais recente desempregado, Nagelsmann. O ex-Bayern está na órbita dos grandes clubes europeus, tendo também sido apontado ao Chelsea e ao Real Madrid.

O último nome e o mais remoto, é português. O jornal espanhol destaca que José Mourinho têm "os seus apoiantes na capital francesa", defendendo também, que uma eventual mudança do técnico, não será, de todo, fácil, visto que a vontade de Mourinho é continuar em Itália e cumprir o contrato com a Roma até 2024.

O PSG defronta nas próximas duas semanas o Nice e o Lens. Em 2023, o conjunto comandado por Galtier, soma oito derrotas em todas as competições.