"Há 99,99 por cento de probabilidade de Alaba sair do Bayern"

Defesa austríaco vai deixar o Bayern no final da época.

Em final de contrato com o Bayern, David Alaba (28 anos) não chegou a um acordo para renovar e deve partir no final da época, como confirmou à Sky Rummenigge, CEO dos bávaros.

"Há 99,99 por cento de probabilidade dele sair. Irá embora de forma amigável e esperamos que possa dizer adeus ao Bayern com muitos títulos." O polivalente internacional austríaco - joga a central, lateral ou médio - tem sido apontado com um alvo prioritário do Real Madrid.

A propósito do interesse do Bayern em Dayot Upamecano, central francês do RB Leipzig, Rummenigge foi cauteloso: "Há dois outros clubes interessados nele. Vamos perder Alaba. Vai depender do jogador e do quão depressa tomar uma decisão."