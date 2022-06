No mesmo jogo, Diego Armando Maradona apontou dois dos golos mais icónicos de sempre da história do futebol mundial.

22 de junho de 1986. Cidade do México. Sol intenso no mítico Azteca. Confronto entre duas seleções campeãs mundiais, Argentina e Inglaterra, a contar para os quartos de final do Campeonato do Mundo. Depois de uma primeira parte sem golos, aos 51 minutos, Diego Armando Maradona, na época jogador do Nápoles, inaugurou o marcador de uma forma excêntrica e "batoteira", num tento que ficou conhecido como "La Mano de D10S".

Volvidos alguns segundos, o astro da seleção das pampas arrancou atrás da linha de meio-campo, fintou seis adversários e fez o golo do século XX. A Argentina acabou por vencer por 2-1 (Gary Lineker reduziu para os ingleses), seguiu para as meias-finais (onde venceu a Bélgica por 2-0) e levantou mesmo o troféu, ao derrotar a Alemanha por 3-2 na final.

Contudo, naquele 22 de junho, há 36 anos, numa só partida, o menino que viveu boa parte da sua juventude em Villa Fiorito (um dos locais mais pobres e perigosos de Buenos Aires) anotou dois dos golos mais icónicos de sempre da história do desporto-rei.

Nesses dois tentos apontados à Inglaterra, podemos encontrar toda a explicação do mito Maradona. No primeiro, o motivo de ser odiado por alguns e, logo depois, no segundo, o porquê de (todos) o amarmos. De facto, um "Barrilete Cósmico" que redefiniu a órbita dos planetas no Universo do futebol.