Há 35 anos nasceu Messi, a "Pulga" que revolucionou a história do futebol

Lionel Andrés Messi Cuccittini, um dos melhores desportistas de todos os tempos, comemora, esta sexta-feira, 35 anos

Vários jogadores, de diferentes gerações, conseguiram marcar a história do futebol. No entanto, a 24 de junho de 1987, na cidade de Rosário, na Argentina, nasceu um menino que, neste século, conseguiu alterar, por completo, todas as lógicas do desporto-rei.

Falamos de Lionel Andrés Messi Cuccittini, filho de Jorge Horacio Messi e Celia Maria Cuccittini. Desde uma fase muito precoce, o "garoto" revelou todo o seu interesse (e toda a sua magia) pelo futebol e começou a dar os primeiros pontapés na bola no Abanderado Grandoli, um clube humilde que ficava perto de sua casa, aos quatro anos.

Quando completou sete anos, mudou-se para o clube do coração, o NOB (Newell´s Old Boys). Porém, quando tinha 11 anos, foi detetado um problema hormonal que retardava o seu desenvolvimento ósseo e, por consequência, o seu crescimento. Durante um ano e meio, Messi teve de se submeter a um tratamento que consistia em tomar injeções alternadas, todas as noites, em cada perna.

Em 2000, aos 13 anos, com 1,40 metros de altura, o jovem prodígio foi resgatado pelo Barcelona (que se comprometeu a pagar o tratamento ao jogador e a mudança de toda a sua família para a Cidade Condal) e recebeu o apoio de Josep María Minguella, agente que, 18 anos antes, tinha trazido Diego Armando Maradona para Camp Nou. O começo foi bastante complicado e o tratamento tornou-se mais intensivo e dispendioso. Contudo, acabou por valer a pena e, no espaço de 30 meses, Messi cresceu 30 centímetros.

As performances de Messi nos escalões de formação dos "blaugrana" começaram a despertar a atenção de tudo e todos e, desta forma, o argentino criou uma relação de proximidade com alguns jogadores da equipa principal, incluindo o brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

A 16 de novembro de 2003, com apenas 16 anos, na inauguração do Estádio do Dragão, estreou-se pela equipa principal, num jogo onde o FC Porto venceu por 2-0, com golos de Derlei e Hugo Almeida. E, essa partida, foi o início do sensacional trajeto profissional de Messi.

Nas 17 épocas em que envergou a camisola do Barcelona (na temporada de 2003/04 não fez qualquer jogo oficial), "La Pulga" conquistou tudo o que havia para conquistar em termos coletivos e atingiu o apogeu do futebol no aspeto individual.

Com quatro Ligas dos Campeões, 10 ligas espanholas, três Campeonatos do Mundo de Clubes, três Supertaças Europeias, sete Taças do Rei, sete Supertaças de Espanha e sete Bolas de Ouro, Leo colocou o seu nome no topo do universo futebolístico.

A 10 de agosto de 2021, Lionel Messi transferiu-se para o Paris Saint-Germain e, na sua primeira temporada no clube da capital francesa, venceu a Ligue 1.

Ao serviço da sua seleção, o "ET" tornou-se o melhor marcador de sempre pela Argentina (neste momento, soma 86 golos em 162 internacionalizações), tendo conquistado a Copa América o ano passado e a Finalíssima Intercontinental no início deste mês, no dia 1. Messi foi ainda campeão mundial de sub-20 em 2005 e campeão olímpico em Pequim, em 2008.

