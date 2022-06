Gvardiol encanta na Premier League: os grandes que querem o defesa do Leipzig

Manchester United, Tottenham e Chelsea pretendem reforçar setor defensivo com atleta do Leipzig, de acordo com a imprensa inglesa.

Josko Gvardiol, uma das figuras do Leipzig, central, que também pode atuar na esquerda, de apenas 20 anos, tem na Premier League uma série de interessados. Manchester United, Chelsea e Tottenham encaram o atleta como possível reforço para a próxima época.

De acordo com o Daily Mail, o trio de clubes está a estudar avançar para a contratação do defesa, que está avaliado em 30 milhões de euros pelo site especializado transfer markt e que o RB Leipzig está a tentar manter para a próxima época a todo o custo.

Internacional croata por 10 ocasiões, Josko Gvardiol fez 46 jogos na última época, pelo Leipzig, que terminou 2021/2022 com uma meia-final da Liga Europa e com a primeira Taça da Alemanha do seu palmarés.