Gvardiol poderá tornar-se o central mais caro da história

Manchester City deverá pagar ao Leipzig um valor a rondar os 100 milhões de euros.

Manchester City e Josko Gvardiol já chegaram a um acordo quanto a um possível contrato. Falta apenas convencer o RB Leipzig a deixar sair o defesa, mas o negócio não deverá custar menos de 100 milhões de euros aos cofres dos citizens, superando os 87 que o vizinho United pagou por Harry Maguire (outro central) em 2019.

Visto no Etihad como futuro parceiro de Rúben Dias no centro da defesa, Gvardiol foi um dos destaques da Croácia no último Mundial e, aos 21 anos, já despertou o interesse de alguns dos grandes europeus. O acordo entre clube e jogador mereceu ontem amplo destaque na imprensa inglesa, depois de ter sido avançado pelo jornalista Fabrício Romano.

Em duas épocas ao serviço do RB Leipzig, Gvardiol participou em 87 encontros e cimentou o seu lugar como uma das grandes promessas do futebol. Os alemães reconhecem-lhe a qualidade e não estão dispostos a deixá-lo sair a preço de saldo, exigindo valores que o colocarão como defesa mais caro da história. O português Rúben Dias é outro dos nomes nesta lista, tendo deixado o Benfica a troco de 71,6 milhões de euros, no fim da época de 2019/20.

Além do croata, mais reforços são esperados no reduto do campeão inglês. Depois da saída de Gundogan, os citizens sentem necessidade de reforçar o centro do terreno e já terão também acertado a contratação de Kovacic ao Chelsea, a troco de cerca de 30 M€, mais objetivos. No entanto, o jogador, cuja oficialização está iminente, não é o único alvo para o meio-campo. Os "sky blues" estão também no mercado por Declan Rice, do West Ham, em mais um dos maiores negócios do desporto rei. De acordo com o "The Mirror", o internacional inglês deve custar cerca de 120 milhões de euros, números que não afastam o interesse do emblema de Manchester.