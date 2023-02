Gvardiol já definiu prioridade: Espanha é o destino ideal

Central croata, que se notabilizou no último Campeonato do Mundo, está a ser seguido por vários clubes de referência do panorama europeu. Prefere o Real Madrid e tem a Premier como alternativa

Josko Gvardiol, central que se destacou no último campeonato do Mundo, é um dos jogadores mais pretendidos da Bundesliga. O croata já definiu prioridades para o futuro e que passarão por Espanha.

De acordo com o Calciomercato, o central tem o Real Madrid como clube predileto para continuar a sua carreira, depois de abandonar o Leipzig. O problema? Os merengues não estão interessados em gastar muito dinheiro, muitos menos em chegarem aos três dígitos, valor da cláusula de rescisão do croata.

A alternativa será a Premier League e, aí, Gvardiol tem vários interessados: Liverpool, Manchester United e Chelsea, ainda que o clube londrino tenha fechado uma porta quando acabou de pagar muito dinheiro por Badiashile.