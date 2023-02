Gvardiol abre o jogo: "Para onde quer que vá o Nkunku, quero ir com ele"

Internacional francês tem sido dado como reforço certo do Chelsea para a próxima temporada. Blues são um dos clubes interessados no central

Muito cobiçado no mercado, especialmente depois dos desempenhos positivos no último Mundial, Josko Gvardiol é um dos principais ativos do Leipzig. O central falou sobre o seu futuro e deixou uma possível pista.

""Para onde quer que o Nkunku vá, eu quero ir com ele", afirmou o croata, em declarações ao jornal The Times.

Christopher Nkunku tem sido uma das grandes figuras do Leipzig. O internacional francês, que falhou o Mundial por lesão, já foi dado como reforço praticamente certo do Chelsea para 2022/2023.

Os blues são uma das formações já associadas num passado recente ao central croata, que não teve problemas em admitir que o objetivo passa por jogar na Premier League, apesar de estar bem onde está.

"É o que é. Estou aqui e estou bem porque a minha ideia passava por ficar. Uma temporada não foi suficiente. Esta é a minha segunda temporada, mesmo mais uma temporada seria ótimo, mas veremos", explicou.