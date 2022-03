Guti questiona depois da goleada no clássico: "Real Madrid não pode ter 12 ou 13 jogadores"

Antigo médio dos merengues pede mudanças na equipa e reforços

José María Gutiérrez, conhecido no mundo do futebol por Guti, criticou duramente o Real Madrid, clube que representou durante duas décadas, entre formação e equipa principal. Agora comentador, o antigo médio questiona o valor do plantel dos merengues.

"Uma equipa do Real Madrid não pode ter 12 ou 13 jogadores. Uma grande equipa que quer lutar pela Liga dos Campeões, pela Liga e pela Taça do Rei não pode ter 14 jogadores. O que é que se passa aqui? Quem não quiser jogar, não deve jogar pelo Real Madrid. É tão simples como isso", afirmou o antigo internacional, no programa 'El Chiringuito'.

Guti deixou ainda pistas e desejos para o futuro, que terá de ser marcado pela contratação de vários jogadores, de acordo com a opinião do antigo centrocampista.

""E ainda duvidamos que o Real Madrid tenha de contratar Haaland? Tem de contratar Haaland, Mbappé e quatro ou cinco outros jogadores que queiram jogar para Real Madrid", explicou.