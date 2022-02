Gustavo Poyet assume comando da seleção da Grécia

Contrato do técnico uruguaio, com títulos em Inglaterra e no Chile, que sucede a John van't Schip, prevê uma renovação automática tendo em vista o Euro'2024

Gustavo Poyet está de regresso à Grécia. O antigo treinador uruguaio do AEK (em 2015/16) assumiu o comando da principal seleção helénica, anunciou, esta sexta-feira, a federação grega de futebol. A ligação é válida até ao final de 2023.

O contrato do técnico uruguaio, que sucede a John van't Schip no cargo de selecionador, prevê, também, a renovação automática até meados de 2024, de forma a orientar a Grécia no Campeonato da Europa desse ano.

Poyet, além dos gregos do AEK, acumula experiências, entre outras, no Bordéus (França), no Brighton (Inglaterra), no Bétis (Espanha) e no Universidade Católica (Chile), clube pelo qual teve maior sucesso.

No emblema do Santiago do Chile, Poyet venceu uma edição da principal liga e da supertaça e, em terras de Sua Majestade, conduziu os "seagulls" à conquista da League One (terceiro escalão inglês).