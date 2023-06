Gundogan vai mesmo ser jogador do Barcelona

Catalães ganharam a corrida aos sauditas e ao próprio Manchester City, que queria renovar.

O Barcelona acertou a contratação de Ilkay Gundogan, por duas épocas com mais uma de opção, segundo avançou o "Mundo Deportivo". O médio de 32 anos termina contrato com o Manchester City no próximo dia 30, pelo que chega a custo zero ao emblema catalão.

Gundogan era o principal desejo do treinador Xavi Hernández para a posição, o que pesou na decisão do futebolista, rejeitando assim a sua continuidade no City, que lhe tinha proposto mais um ano de contrato. Também o interesse do Arsenal "bateu na trave", assim como as badaladas propostas oriundas da Arábia Saudita.

As negociações foram conduzidas por Mateu Alemany e por Jordi Cruyff (de saída do cargo de diretor para o futebol, por troca com Deco), que nas últimas semanas mantiveram cinco reuniões com o empresário do médio. Ontem, em Munique, o processo terá ficado praticamente concluído. Segundo o jornal já citado, determinante para a decisão do internacional alemão foi mesmo a intervenção pessoal de Xavi Hernández, que pretende contar com os seus desempenhos já no início da pré-época.

Os dirigentes do Barcelona vão agora tentar assegurar um médio-defensivo, tarefa prioritária desde a saída anunciada de Busquets, titular na posição "seis" durante os últimos 15 anos.