Gundogan termina contrato no verão e o agente reuniu-se com o Barcelona

Médio do Manchester City poderá estar a caminho do Barcelona no próximo mercado, a custo zero.

Ilkay Gundogan atravessa a sétima temporada consecutiva no Manchester City e, com o seu contrato a expirar no verão, o seu tio e agente foi visto a reunir-se esta manhã com responsáveis do Barcelona, alimentando rumores de uma eventual transferência a custo zero no próximo mercado.

De acordo com o jornalista Gerard Romero, o representante do internacional alemão, de 32 anos, reuniu-se com vários membros da direção blaugrana, entre os quais Mateu Alemany, diretor para o futebol blaugrana e responsável pelas questões de mercado do clube.

Na presente temporada, Gundogan, que chegou ao Manchester City em 2016, proveniente do Dortmund, soma três golos e outras tantas assistências em 31 partidas disputadas.