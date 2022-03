Gundogan sobre Haaland: "Tem qualidade para qualquer equipa de topo"

Astro norueguês tem sido associado ao Manchester City

Ikay Gundogan pronunciou-se esta sexta-feira acerca dos rumores que garantem Haaland como um alvo do Manchester City para o próximo verão. O internacional alemão elogiou a qualidade do avançado do Dortmund e admitiu que a formação inglesa está a precisar de um novo goleador no setor ofensivo.

"Haaland tem qualidade para qualquer equipa de topo. Parece uma eternidade desde que jogámos com um avançado", admitiu, fazendo referência ao Man. City atuar habitualmente com um falso nove desde a despedida de Sergio Aguero, no final da época 2020/21.