Gundogan pode nem chegar a vestir a camisola do Barcelona: confira a cláusula

Clube catalão tem de cumprir as regras do fair-play financeiro para poder inscrever o alemão.

Ilkay Gundogan já foi anunciado como reforço do Barcelona, mas pode, afinal, nem vir a representar o emblema catalão. A informação é destacada pelo The Athletic, dando conta que o emblema espanhol tem de encaixar 50 milhões de euros para cumprir as regras do fair-play financeiro, perante o risco de não poder inscrever o médio internacional alemão.

De acordo com a publicação, caso o pior cenário de concretize, Gundogan tem uma cláusula que lhe permite prosseguir a carreira noutro clube, sem qualquer encargo, além de poder cobrar o primeiro ano de contrato com o Barcelona.

Gundogan assinou um vínculo válido até junho de 2025, depois de sete anos ligado aos ingleses do Manchester City. Será a primeira experiência do médio no campeonato espanhol, depois de ter representado os germânicos do Nuremberga e Borussia Dortmund, antes de se notabilizar ao serviço do Manchester City, pelo qual venceu cinco campeonatos, duas Taças de Inglaterra, duas Supertaças, quatro Taças da Liga e uma Liga dos Campeões, a primeira do emblema de Manchester conquistada na época transata. Pelo City disputou 304 encontros oficiais, tendo anotado 60 golos e 36 assistências.