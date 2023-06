Gundogan já decidiu o futuro, mas há um detalhe a atrasar o anúncio

De acordo com o jornal catalão Sport, o médio alemão já deu o "sim" ao Barcelona, que trabalha para tentar garantir a sua inscrição na Liga espanhola.

Numa altura em que o Manchester City já tem o seu substituto fechado, Ilkay Gundogan decidiu que vai dar continuidade à carreira no Barcelona, mas existe um detalhe a atrasar a oficialização do negócio.

De acordo com o jornal catalão Sport, o médio alemão, que está em final de contrato com os citizens, já concordou com um contrato de três temporadas na Catalunha, mas o Barça ainda tem de garantir a sua inscrição na LaLiga para que a transferência seja consumada.

Os dirigentes do clube e o jogador mantêm a confiança num desfecho positivo quanto à questão, com o anúncio da contratação a esperar-se mal o problema seja resolvido.

Aos 32 anos, Gundogan prepara-se para se despedir do Manchester City ao fim de sete temporadas, após ter ajudado a equipa a vencer a primeira Liga dos Campeões da sua história, assim como a Premier League e a Taça de Inglaterra, registando 11 golos e cinco assistências em 51 jogos.