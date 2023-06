Gundogan está indeciso e Barcelona prepara alternativas em caso de rejeição

Após ter dito que anunciaria a sua decisão na semana após a final da Liga dos Campeões, o médio alemão pediu mais tempo para decidir o seu futuro, que passará por uma renovação no Manchester City ou uma mudança para o Barcelona, Arsenal ou PSG.

Após ter capitaneado o Manchester City a uma época para mais tarde recordar, coroada com um inédito triplete na sua história, Ilkay Gundogan continua com o futuro indefinido, numa altura em que está prestes a terminar contrato com o clube inglês.

De acordo com o jornal Marca, o médio alemão, de 32 anos, que deverá escolher entre renovar com os citizens ou reforçar o Barcelona, Arsenal ou PSG, disse inicialmente aos emblemas em questão que iria anunciar a sua decisão nesta semana, acabando por pedir uma adicional devido a encontrar-se indeciso.

Apesar de ter aceite o pedido do jogador, o Barcelona está ciente de que uma eventual subida de valores por parte dos concorrentes irá retirá-lo da corrida, tendo por isso definido duas alternativas para Gundogan. Uma delas é Giovani Lo Celso, médio argentino do Tottenham, e a outra Álex Baena, do Villarreal.

Na presente temporada, a sétima que atravessa no Etihad, Gundogan apontou 11 golos e cinco assistências em 51 jogos, ajudando o Manchester City a vencer a sua primeira Liga dos Campeões, a Premier League e a Taça de Inglaterra.

